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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Vom Meister zum Cowboy

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 38vom 02.05.2026
Vom Meister zum Cowboy

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 38: Vom Meister zum Cowboy

20 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet einen Ferrari 308 von 1984. Kommt ein Deal zustande? Corey ist ganz Ohr, als ihm ein Kunde einen Musikspieler aus den 1930er Jahren anbietet, der über ein Telefon bedient werden kann.

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