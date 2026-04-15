Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 32: Heiße Ware
40 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars stecken in der Zwickmühle, als sie einige Objekte prüfen, die nicht auf legalem Wege erworben wurde.
Weitere Folgen in Staffel 24
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 12-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC