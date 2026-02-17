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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Von Stars, Songs und Legenden

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 33vom 17.02.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 33: Von Stars, Songs und Legenden

39 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick reist nach New York, wo er ein authentische Kopie der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung prüft.

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