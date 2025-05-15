Percy Stuart
Folge 12: Ein Essen im Grand-Hotel
25 Min.Ab 12
Percy Stuart soll unter Prewsters Aufsicht bei einem ganz gewöhnlichen Essen im Grand-Hotel am Lido di Pomposa die Teilnehmer ausfindig machen. Als neuer Kellner schleicht er sich zunächst geschickt in die Hotelgeheimnisse ein, während Prewster in der Rolle des Gastes aus London einer Verwechslung zum Opfer fällt, die das groß arrangierte Festessen als Gangster-Stelldichein entlarvt und dadurch eine Menge Gefahren heraufbeschwört.
