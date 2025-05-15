Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 4Folge 3
25 Min.Ab 12

Percy bricht mit Prewster auf, um in Südspanien bei Meister Gonzales Golfschläger anfertigen zu lassen. Gonzales scheint dunkle Geschäfte zu betreiben. Durch aufregende Zwischenfälle auf einem obskuren Dampfer abgehalten, vergisst Percy fast seine Aufgabe.

KultKrimi
