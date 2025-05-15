Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

Ein Teppich aus Kopenhagen

KultKrimiStaffel 4Folge 4
25 Min.Ab 12

Ein Teppich handgeknüpft, aus Persien stammend, soll mit Percys Hilfe von Zürich nach Deutschland gelangen. Dieser Teppich verwickelt Percy und Prewster in einen Spionage-Fall, den die beiden mit Geschick und der Hilfe von außergewöhnlichen Zufällen klären.

