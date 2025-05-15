Percy Stuart
Folge 8: Feinschmecker
25 Min.Ab 12
Percy und Prewster machen sich in Südfrankreich auf die Suche nach dem Rezept für ein Feinschmeckergericht namens "Ragout des Beatilles". Die dazu erforderlichen Trüffel sucht Prewster mit Hilfe eines Trüffelschweins. Dieses stößt aber auf eine Leiche und bringt so Percy und Prewster unter Mordverdacht. Doch Percy Stuart kann es mit dem wahren Mörder aufnehmen.
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises