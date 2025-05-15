Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

KultKrimiStaffel 4Folge 7
Folge 7: Piratengold

25 Min.Ab 12

Percy und Prewster begeben sich auf Jamaika auf die Suche nach dem letzten Schlupfwinkel des Kapitäns und Seeräubers Henry Morgan. Vom Barmixer Jonathan erhalten sie Tipps; von Al und Jean werden sie verdächtigt, Schatzsucher zu sein. Schließlich findet Prewster tatsächlich einen Schatz.

