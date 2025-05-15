Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

Ein Horoskop von der Nasa

KultKrimiStaffel 4Folge 6
Ein Horoskop von der Nasa

Percy Stuart

Folge 6: Ein Horoskop von der Nasa

25 Min.Ab 12

Sir Johns Jahreshoroskop vom Leit-Computer der NASA erstellt, soll dieses Mal Prüfstein für Percys Pfiffigkeit sein. Sicherheitszäune und eine allwissende Personenwaage verursachen bei der Lösung dieser Aufgabe weniger Schwierigkeiten als die zwielichtige Besatzung einer Houstoner Go-Go-Bar. Dass Percy und Mr. Prewster schließlich ausgerechnet der Zufall zu Hilfe kommt, ist eine Pointe, die sich der horoskopgläubige Sir John nicht hätte träumen lassen.

