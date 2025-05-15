Percy Stuart
Folge 6: Ein Horoskop von der Nasa
Sir Johns Jahreshoroskop vom Leit-Computer der NASA erstellt, soll dieses Mal Prüfstein für Percys Pfiffigkeit sein. Sicherheitszäune und eine allwissende Personenwaage verursachen bei der Lösung dieser Aufgabe weniger Schwierigkeiten als die zwielichtige Besatzung einer Houstoner Go-Go-Bar. Dass Percy und Mr. Prewster schließlich ausgerechnet der Zufall zu Hilfe kommt, ist eine Pointe, die sich der horoskopgläubige Sir John nicht hätte träumen lassen.
