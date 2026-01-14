Poochini
Folge 14: Der weiße Alligator
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Billy und Poochini spielen mit einem Ball. Als der Ball in die Kanalisation fällt, springt Billy hinterher und Poochini ist außer sich vor Sorge. Verzweifelt versucht er Wendy und Walter mitzuteilen, daß Billy in Gefahr steckt, aber sie verstehen ihn nicht. Mittlerweile wird Billy von einer Rettungsmannschaft gerettet.
