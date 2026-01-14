Poochini
Folge 4: Der Gummikäse
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ein Gummispielzeug in Form eines Käses, der schauderliche Quietschgeräusche von sich gibt, wird zur Grundlage eines Lehrstücks über Gewalt und Gegengewalt. In den Hauptrollen Poochini, der von Billy den Käse geschenkt bekommt und Billy selbst, der schnell herausfindet, dass Poochini das Spielzeug für ein lebendiges Wesen hält. Je weiter Poochini von Billys boshaftem Scherzartikel in die Ecke gedrängt wird, desto mehr wächst in ihm der Mut, dem kleinen gelben Monster den Kampf abzusagen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Poochini
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6