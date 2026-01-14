Poochini
Folge 5: Die Hundetherapie
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Eine unter Verfolgungswahn leidende Postbotin hält Poochini irrtümlich für einen aggressiven Kampfhund und weigert sich, Walters Käse- des- Monats- Päckchen zuzustellen. Wendy konsultiert hierauf eine Esoterik- Hundetrainerin, die verspricht, Poochinis von seinen angeblichen Aggressionen zu befreien, und zwar auf Basis einer ganzheitlichen, naturbelassenen Methode. Kann Poochini geheilt werden? Und wird Walter noch zu seinem geliebten Käse kommen?
