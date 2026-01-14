Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Die Hundetherapie

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Die Hundetherapie

Die HundetherapieJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 5: Die Hundetherapie

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Eine unter Verfolgungswahn leidende Postbotin hält Poochini irrtümlich für einen aggressiven Kampfhund und weigert sich, Walters Käse- des- Monats- Päckchen zuzustellen. Wendy konsultiert hierauf eine Esoterik- Hundetrainerin, die verspricht, Poochinis von seinen angeblichen Aggressionen zu befreien, und zwar auf Basis einer ganzheitlichen, naturbelassenen Methode. Kann Poochini geheilt werden? Und wird Walter noch zu seinem geliebten Käse kommen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 International
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen