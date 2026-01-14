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Poochini

Eingetrichtert

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Eingetrichtert

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Poochini

Folge 3: Eingetrichtert

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein harmloser Ausflug zur Tierhandlung entpuppt sich als bösartiger Streich, wie Poochini erfahren muss, als Billy ihm statt Hundefutter einen trichterförmigen Hundekragen kauft. Während Poochini mit dem Kragen schier verzweifelt, amüsiert sich Billy königlich. Poochini’s Versuche, das lästige Ding loszuwerden, wachsen sich zu einer rasanten Verfolgungsjagd aus, bei der am Schluss alle Gesetze der Vernunft auf den Kopf gestellt scheinen...

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