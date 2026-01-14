Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Der Besucher

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
Der Besucher

Der BesucherJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 8: Der Besucher

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

So kann man sich in jemandem täuschen: Poochini macht die Bekanntschaft eines Zeitgenossen, den er zunächst für einen feinen, wohlerzogenen Gentleman hält und den er begeistert zum Tee einlädt. So geblendet ist er von den guten Manieren seines neuen Freundes, dass er diesem mit Freude dabei hilft, die Habseligkeiten der Whites aus deren Haus zu schaffen. Doch als Walter die Polizei alarmiert, merkt Poochini, dass es sich bei diesem Mann nicht um einen feinen Herrn handelte, womit wieder bewiesen wäre dass Blut eben dicker ist als Tee.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 International
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen