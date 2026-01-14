Poochini
Folge 16: Der Wachhund
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Walter regt sich fürchterlich auf, weil sowohl seine Bowlingschuhe als auch sein Lieblingsmagazin und sein kostbarer, seit Generationen vererbter Spaten verschwunden sind. Er verlangt von Billy, daß er aus Poochini einen Wachhund macht. Billy versucht Poochini zu drillen, dreht dabei aber selbst vollkommen durch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Poochini
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6