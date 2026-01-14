Zum Inhalt springenBarrierefrei
Poochini

Der Hunde-Wettbewerb

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
Der Hunde-Wettbewerb

Der Hunde-WettbewerbJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 15: Der Hunde-Wettbewerb

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Poochini soll beim Hundewettbewerb antreten. Dort trifft er einen alten Freund, vor dem er sich entsetzlich für seine ausgeflippte Familie schämt. Poochini versteckt sich den ganzen Wettbewerb über, den sein Freund aus alten Tagen glanzvoll gewinnt. Allerdings stellt sich anschließend heraus, dass dessen Besitzer noch viel schlimmer ist als Poochinis Familie.

Poochini

Poochini

