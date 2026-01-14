Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Die große Erleuchtung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 23vom 14.01.2026
Die große Erleuchtung

Die große ErleuchtungJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 23: Die große Erleuchtung

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Wendy hat die großartige Idee, einen Guru bei sich zu Hause zu beherbergen. Der Guru ist ein Betrüger und klaut der Familie White alles, was er kriegen kann. Poochini durchschaut den Schwindel und zusammen mit Billy treibt er den Guru aus dem Haus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 International
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen