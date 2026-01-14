Poochini
Folge 23: Die große Erleuchtung
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wendy hat die großartige Idee, einen Guru bei sich zu Hause zu beherbergen. Der Guru ist ein Betrüger und klaut der Familie White alles, was er kriegen kann. Poochini durchschaut den Schwindel und zusammen mit Billy treibt er den Guru aus dem Haus.
