Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 30vom 14.01.2026
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein Stinktier versucht, Poochini zuzustinken, um seinem besten Freund zu beweisen, daß es das beste Stinktier von allen ist. Da Poochini sich aber zwischendurch immer wieder in die Badewanne bzw. in die Autowaschanlage begibt, funktioniert das Ganze nicht so wie es soll.

