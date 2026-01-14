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Poochini

Auf den Kopf gefallen

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 34vom 14.01.2026
Auf den Kopf gefallen

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Poochini

Folge 34: Auf den Kopf gefallen

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bei einem wilden Ausflug mit Billy stößt sich Poochini derart den Kopf, daß er nicht nur vergisst, wie er heißt, sondern auch vergisst, wer er ist. Verzweifelt begibt er sich auf die Suche nach seiner Identität und kommt schließlich zum Schluss, dass er eine Katze sein müßte. Dieses Fehlverhalten, was auch in der Familie White für Verwirrung sorgt, kann nur durch einen weiteren Schlag auf den Kopf wieder aus der Welt geschafft werden.

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