Poochini
Folge 35: Die Diät
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wendy beschließt, daß Poochini dringend eine Diät nötig hat. Also füttert sie ihn mit Alfalfa. (2.F.: Meeresalgen). Doch statt schlanker zu werden, wird Poochini immer dicker. Der Grund dafür liegt natürlich an der Diät, die ihm so entsetzliche Blähungen verursacht, daß er zu einem riesen Luftballon wird, bevor ein gigantischer Pfurz ihn wieder auf seine Originalgröße schrumpfen läßt.
Genre:Comedy, Animation, Familie
Altersfreigabe:
6