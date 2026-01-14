Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Diät

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 35vom 14.01.2026
Folge 35: Die Diät

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Wendy beschließt, daß Poochini dringend eine Diät nötig hat. Also füttert sie ihn mit Alfalfa. (2.F.: Meeresalgen). Doch statt schlanker zu werden, wird Poochini immer dicker. Der Grund dafür liegt natürlich an der Diät, die ihm so entsetzliche Blähungen verursacht, daß er zu einem riesen Luftballon wird, bevor ein gigantischer Pfurz ihn wieder auf seine Originalgröße schrumpfen läßt.

