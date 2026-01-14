Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Der Hauch des Todes

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 36vom 14.01.2026
Der Hauch des Todes

Der Hauch des TodesJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 36: Der Hauch des Todes

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Poochini muss feststellen, dass sich seine geliebte Familie plötzlich vor ihm zurückzieht. Frustriert verlässt er sein geschätztes Zuhause und begibt sich auf eine einsame Wanderschaft. Dort trifft er auf eine ebenso verlassene Hündin, die auch nicht besonders scharf auf seine Gesellschaft ist. Plötzlich wird ihm klar, wo sein Problem liegt: nämlich in seinem Mund, und zwar in Form eines faulen Zahns. Denn der verursacht bei Poochini entsetzlichen Mundgeruch.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 International
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen