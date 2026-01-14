Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Der Kotzinator

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 39vom 14.01.2026
Der Kotzinator

Der KotzinatorJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 39: Der Kotzinator

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Weil Walter das Haus nicht selber streichen will, baut er einen Roboter, um dies zu übernehmen. Der dreht aber völlig durch, fängt an, sämtliche Gegenstände zu fressen und sie wieder auszukotzen. Dummerweise wird auch Poochini verschlungen und nimmt aber als einziger nicht den Weg alles Erbrochenen. Zum Glück schafft es Poochini doch noch, am Ende aus dem Metallmonster befreit zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 International
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen