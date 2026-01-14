Poochini
Folge 47: Die Bienenkönigin
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Walter nimmt beglückt ein Paket von der Briefträgerin in Empfang, dessen Inhalt seinen zukünftigen Lebensunterhalt sichern soll: Ein Bienenkorb! Denn Walter hat beschlossen, sein Glück als Imker zu versuchen. Doch als der Korb erst mal ausgepackt ist, bereut er diese Idee sehr schnell, denn darin befindet sich eine aggressive Riesenbiene, die die ganze Familie terrorisiert.
