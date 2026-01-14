Poochini
Folge 62: Poltergeister
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Billy beschließt, im Garten zu zelten. Damit er nicht allein ist, gibt Walter ihm Poochini mit. Billy versucht Poochini mit einer Poltergeist-Story zu erschrecken. Aber als dann draußen Dirt und Bunk auftauchen, um das Gemüse von Wendy zu klauen, bekommt Billy es so mit der Angst zu tun, dass er die Zeltaktion am liebsten abbrechen würde. Aber Walter lässt ihn nicht ins Haus und als es endlich Morgen ist, muss Billy auch noch die Unordnung beseitigen, die Dirt und Bunk hinterlassen haben.
Poochini
Genre:Kinder, Unterhaltung
6