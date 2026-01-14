Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Poltergeister

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 62vom 14.01.2026
Poltergeister

PoltergeisterJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 62: Poltergeister

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Billy beschließt, im Garten zu zelten. Damit er nicht allein ist, gibt Walter ihm Poochini mit. Billy versucht Poochini mit einer Poltergeist-Story zu erschrecken. Aber als dann draußen Dirt und Bunk auftauchen, um das Gemüse von Wendy zu klauen, bekommt Billy es so mit der Angst zu tun, dass er die Zeltaktion am liebsten abbrechen würde. Aber Walter lässt ihn nicht ins Haus und als es endlich Morgen ist, muss Billy auch noch die Unordnung beseitigen, die Dirt und Bunk hinterlassen haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 International
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen