Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 67vom 14.01.2026
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Familie White will einen Ausflug machen, bei dem Poochini nur stören würde, und deshalb wird der Hund dem liebenswürdigen und äußerst homosexuellen Nachbarn Mister Garvey anvertraut. Und trotzdem Mister Garvey zunächst eine starke Abneigung gegen das schmutzige Tier hatte, gewinnt er Poochini dann doch allmählich lieb. Und seine Zuneigung wird von Poochini erwidert, der sich über alle Maßen freut, wieder einen echten Kulturmenschen um sich zu haben...

Studio 100 International
