Poochini
Folge 71: Die Entführung
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Im zweiten Abenteuer leidet Poochini wieder mal sehr darunter, daß die Whites seine Anwesenheit offensichtlich nicht genügend zu schätzen wissen. Denn immer, wenn er mit Billy, Wendy oder Walter spielen will, haben die gerade etwas anderes zu tun und jagen den frustrierten kleinen Hund weg. Deshalb beschließt Poochini, ihnen eine Lehre zu erteilen und tut so, als wäre er entführt worden. Doch selbst die fingierte Hundeentführung läßt die hartherzigen Whites ziemlich kalt.
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6