Poochini

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 75vom 14.01.2026
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Poochini beschließt, nachdem er knapp dem Tode entronnen ist, ab jetzt das Leben in vollen Zügen zu genießen und zieht zu Dirt und Bunk. Aber schnell muss er feststellen, dass ihm das verrückte Leben der beiden überhaupt nicht zusagt und er ist sehr froh, als er den beiden wieder entrinnen kann.

