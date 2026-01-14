Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 77vom 14.01.2026
Billy sieht auf einer Cornflakes-Packung einen Düsenrucksack und will ihn unbedingt haben. Walter schlägt ihm vor, das Geld selbst zu verdienen und schickt Billy zum Blätter zusammenrechen. Doch jedes Mal, wenn Billy einen Haufen zusammengerecht hat, springt Poochini rein und verteilt alles wieder. Doch dann bringt Walter Billy seine neueste Erfindung, eine Blätter-Pustmaschine, und die ist noch viel besser als der Düsenrucksack es sein könnte.

