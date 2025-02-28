Profiling Paris
Folge 11: Du wirst mich lieben
46 Min.Ab 12
Am Straßenrand der Autobahn wird die Leiche der jungen Frau Marie Saurier gefunden. Nach einem Speed-Dating-Abend starb sie allen Anzeichen nach an einer Alkoholvergiftung, doch dann stoßen Chloé und Matthieu auf weitere Hinweise.
