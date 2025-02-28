Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Tsunami

FilmRiseStaffel 2Folge 8
Tsunami

TsunamiJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 8: Tsunami

53 Min.Ab 12

Alexandra findet ihre Nachbarin tot in der Badewanne. Ihr Mann soll beim Tsunami umgekommen sein. Allerdings finden die Ermittler heraus, dass er noch lebt und unter Amnesie leidet. Chloé versucht seine Erinnerungen zu reaktivieren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen