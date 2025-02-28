Profiling Paris
Folge 4: Die zweite Tote
53 Min.Ab 12
Das Krematorium findet eine Leiche, die nicht zur Einäscherung bestimmt ist. Bei dem Opfer handelt es sich um Sandra Dewit. Erst kürzlich erschien ein Buch, in dem von ihrer grausame Kindheit berichtet wird. Holte ihre Vergangenheit sie ein?
