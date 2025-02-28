Zum Inhalt springenBarrierefrei
Profiling Paris

Die zweite Tote

FilmRiseStaffel 2Folge 4
Die zweite Tote

Profiling Paris

Folge 4: Die zweite Tote

53 Min.Ab 12

Das Krematorium findet eine Leiche, die nicht zur Einäscherung bestimmt ist. Bei dem Opfer handelt es sich um Sandra Dewit. Erst kürzlich erschien ein Buch, in dem von ihrer grausame Kindheit berichtet wird. Holte ihre Vergangenheit sie ein?

