Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Suspendiert

FilmRiseStaffel 2Folge 2
Suspendiert

SuspendiertJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 2: Suspendiert

49 Min.Ab 12

Matthieu muss auf den Spielplatz einer Schule, wo die Leiche der Direktorin gefunden wurde. Es stellt sich heraus, dass sie mit einem nicht lebensfähigen Baby schwanger war. Wegen der künstlichen Befruchtung führt die Spur zur Fruchtbarkeitsklinik.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen