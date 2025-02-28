Profiling Paris
Folge 9: Serienmord
51 Min.Ab 12
Ein Mathematiklehrer wird ermordet, anscheinend zunächst ein Einzelfall. Dann tauchen aber weitere Fälle mit ähnlichen Merkmalen auf und die Ermittler finden heraus dass die Opfer sich nicht nur kannten, sondern alte Freunde waren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015