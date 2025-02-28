Profiling Paris
Folge 12: Sucht
52 Min.Ab 12
Eine Bekannte erzählt Fred, sie hätte ihre Tochter gesehen. Die Alkoholkranke hat aber keine Kinder, Fred ist sich nicht sicher, ob sie vielleicht auf Grund der Alkoholsucht an Realitätsverlust leidet. Chloés Unsicherheit gegenüber Louise wächst.
