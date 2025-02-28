Profiling Paris
Folge 6: Der Preis des Erfolgs
52 Min.Ab 12
Die Schauspielerin Maryline wird tot aufgefunden, nachdem sie ihre letzte Gage einfordern wollte. Ihre Mutter scheint sich stark in die Karriere ihrer Tochter eingemischt zu haben. Wollte Maryline von ihrer dominanten Mutter loskommen?
Genre:Krimi, Thriller, Drama
