Profiling Paris

Blut und Masken

Blut und Masken

Profiling Paris

Folge 10: Blut und Masken

51 Min.Ab 12

Mitten in der Nacht wird im Wald eine blutüberströmte halbnackte junge Frau angefahren. Das Blut gehört ihrer Mitbewohnerin, die inzwischen tot ist. Die beiden waren vorher auf einem elitären Maskenball. Chloé lässt sich dort einschleusen.

