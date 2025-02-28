Profiling Paris
Folge 4: Das Gesetz des Würfels
46 Min.Ab 12
Ein Amoklauf an einer Universität fordert Tote und Verletzte, schließlich erleidet auch der Amokläufer selbst einen Kopfschuss. Ein Handyvideo zeigt, wer den Todesschützen aufgehalten hat: eine Biblliohekarin. Doch das ist nur der Anfang.
Profiling Paris
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015