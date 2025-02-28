Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 5Folge 4
Folge 4: Das Gesetz des Würfels

46 Min.Ab 12

Ein Amoklauf an einer Universität fordert Tote und Verletzte, schließlich erleidet auch der Amokläufer selbst einen Kopfschuss. Ein Handyvideo zeigt, wer den Todesschützen aufgehalten hat: eine Biblliohekarin. Doch das ist nur der Anfang.

