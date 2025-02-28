Profiling Paris
Folge 5: Sturm (1)
50 Min.Ab 12
Während eines Kriminologen-Seminars, an dem auch Chloé teilnimmt, geschehen mehrere Morde. Sie hat schnell einen Verdacht. Rocher untersucht in Paris den Tod einer Frau, die als Babysitterin für ihre Schwester gearbeitet hat.
Profiling Paris
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015