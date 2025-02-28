Profiling Paris
Folge 12: ... und ewig!
47 Min.Ab 12
Rocher und Chloé suchen immer noch nach Fred und den entführten Frauen. Um herauszufinden, wo sie sind, besuchen sie Roze im Gefängnis. Als es dort zu einer Revolte kommt, gelingt Roze die Flucht. Rocher glaubt, nun das Versteck der Frauen zu kennen.
Profiling Paris
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015