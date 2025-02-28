Profiling Paris
Folge 2: Das Kind
52 Min.Ab 12
George Vitalis entführt seine Enkelin, wird aber gefasst. In seiner Wohnung liegt eine tote Prostituierte. Beide Taten scheinen etwas mit dem Verlobten von Georges Tochter zu tun. Die Ermittlungen bringen ungeheuerliche Geheimnisse ans Licht.
