Profiling Paris
Folge 11: Für immer
54 Min.Ab 12
Eine Frauenleiche wird aus dem Sarg im Bestattungsinstitut gestohlen, das Team vermutet Nekrophilie. Jessica lässt Hyppolite am Altar stehen, woraufhin Fred die Gelegenheit ergreift. Doch kurz darauf bricht Hyppolite blutend zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015