Profiling Paris - Staffel 5, Folge 11
Folge 11: Für immer

54 Min. Ab 12

Eine Frauenleiche wird aus dem Sarg im Bestattungsinstitut gestohlen, das Team vermutet Nekrophilie. Jessica lässt Hyppolite am Altar stehen, woraufhin Fred die Gelegenheit ergreift. Doch kurz darauf bricht Hyppolite blutend zusammen.

