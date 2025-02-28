Profiling Paris
Folge 8: Das andere Ich
48 Min.Ab 12
In einer WG wird eine kastrierte Leiche gefunden, das zweite Opfer vor Ort ist noch am Leben. Der Tote war zu Lebzeiten ein berüchtigter Ladykiller, das veranlasst das Team zu der Annahme, dass sich eine seiner Liebschaften gerächt hat.
Weitere Folgen in Staffel 5
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015