Wir versuchen 10 Tage OBDACHLOS zu überlebenJetzt kostenlos streamen
REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Folge 1: Wir versuchen 10 Tage OBDACHLOS zu überleben
39 Min.Folge vom 29.06.2026
Unser Experiment beginnt mitten in Köln. Ohne Geld, ohne Bett und ohne Plan versuchen wir herauszufinden, wie es ist, auf der Straße zu leben. Schon am ersten Tag merken wir, wie schwer es ist, an Essen und Geld zu kommen. Wir sammeln Pfand, sprechen mit Menschen, die selbst obdachlos sind, und hören ihre Geschichten. Am Abend suchen wir einen Schlafplatz und verbringen unsere erste Nacht auf Pappe unter einer Brücke.
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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: The Real Life Guys GmbH