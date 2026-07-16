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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Wir verschenken unser TINY HAUS an eine Obdachlose Person

JoynStaffel 1Folge 8vom 16.07.2026
Wir verschenken unser TINY HAUS an eine Obdachlose Person

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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Folge 8: Wir verschenken unser TINY HAUS an eine Obdachlose Person

24 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Wir transportieren unser selbstgebautes Tiny Haus zu seinem neuen Standort. Dort treffen wir die Person, die das Projekt ins Leben gerufen hat, und hören seine Geschichte. Weitere besondere Begegnungen nehmen uns mit in Schicksale, die uns zum Nachdenken bringen. Wir verbringen selbst eine Nacht im Tiny Haus und erleben hautnah, was es bedeutet, darin Schutz zu finden. Am Ende übergeben wir es an eine obdachlose Person, die es wirklich gebrauchen kann.

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