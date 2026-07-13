Wir bauen ein MINI HAUS für OBDACHLOSE MenschenJetzt kostenlos streamen
REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Folge 7: Wir bauen ein MINI HAUS für OBDACHLOSE Menschen
27 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Während Johannes und Daniel noch auf den Straßen Kölns unterwegs sind, bauen wir parallel unser erstes Little Home. Mit viel Spaß und vollem Einsatz zeigen wir euch, wie so ein mobiler Schutzraum entsteht und wie ihr selbst einen bauen könnt. Am Ende hat das Haus ein Ziel: Es soll einer obdachlosen Person geschenkt werden.
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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: The Real Life Guys GmbH