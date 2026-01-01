REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
1 StaffelAb 12
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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Zehn Tage leben wir obdachlos auf den Straßen von Köln. Wir wollen verstehen, wie schnell man alles verlieren kann, wie hart das Leben draußen wirklich ist und welche Hilfe ankommt. Auf unserer Suche treffen wir Menschen, die täglich ums Überleben kämpfen, und den Verein Little Home, der mobile Schutzräume baut. Am Ende entsteht ein Plan: Gemeinsam mit der Community wollen wir 100 Little Homes bauen und echte Perspektiven schaffen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: The Real Life Guys GmbH