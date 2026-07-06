Schaffen wir es einen JOB zu finden?Jetzt kostenlos streamen
REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Folge 5: Schaffen wir es einen JOB zu finden?
24 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Mitten in der Nacht werden wir von einem Geräusch geweckt. Es brennt in unserer Nähe. Wir rufen die Feuerwehr. Nach diesem Schock startet unser fünfter Tag auf der Straße. Wir versuchen einen Job zu finden und merken, wie schwer das ist, wenn man legal unterwegs sein will. Beim Pfand sammeln machen wir weiter. Doch dann der nächste Dämpfer: Unsere Sachen wurden durchwühlt. Ein Tag, der zeigt, wie unberechenbar das Leben draußen wirklich ist.
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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: The Real Life Guys GmbH