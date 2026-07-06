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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Schaffen wir es einen JOB zu finden?

JoynStaffel 1Folge 5vom 06.07.2026
Schaffen wir es einen JOB zu finden?

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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Folge 5: Schaffen wir es einen JOB zu finden?

24 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Mitten in der Nacht werden wir von einem Geräusch geweckt. Es brennt in unserer Nähe. Wir rufen die Feuerwehr. Nach diesem Schock startet unser fünfter Tag auf der Straße. Wir versuchen einen Job zu finden und merken, wie schwer das ist, wenn man legal unterwegs sein will. Beim Pfand sammeln machen wir weiter. Doch dann der nächste Dämpfer: Unsere Sachen wurden durchwühlt. Ein Tag, der zeigt, wie unberechenbar das Leben draußen wirklich ist.

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