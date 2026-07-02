REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Folge 4: Wir wurden BESTOHLEN
32 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Am vierten Tag bauen wir unseren Unterschlupf weiter aus. Doch das Leben draußen hat seinen Preis. Wir lernen auf die harte Tour, wie riskant es ist, seinen Besitz nicht sichern zu können. Zwischendurch hören wir die bewegende Geschichte eines Obdachlosen, die uns nachdenklich macht. Wir finden einen Ort, an dem wir uns kurz etwas Normalität gönnen können. Das Pfand sammeln läuft so erfolgreich wie noch nie und der Abend hält das wohl krasseste Gourmet-Essen bereit!
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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: The Real Life Guys GmbH