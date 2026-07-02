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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Wir wurden BESTOHLEN

JoynStaffel 1Folge 4vom 02.07.2026
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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Folge 4: Wir wurden BESTOHLEN

32 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Am vierten Tag bauen wir unseren Unterschlupf weiter aus. Doch das Leben draußen hat seinen Preis. Wir lernen auf die harte Tour, wie riskant es ist, seinen Besitz nicht sichern zu können. Zwischendurch hören wir die bewegende Geschichte eines Obdachlosen, die uns nachdenklich macht. Wir finden einen Ort, an dem wir uns kurz etwas Normalität gönnen können. Das Pfand sammeln läuft so erfolgreich wie noch nie und der Abend hält das wohl krasseste Gourmet-Essen bereit!

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