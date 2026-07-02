Wir wurden von der POLIZEI erwischtJetzt kostenlos streamen
REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Folge 3: Wir wurden von der POLIZEI erwischt
19 Min.Folge vom 02.07.2026
Am dritten Tag gibt es gleich zwei unerwartete Begegnungen: Wir treffen erstmals auf die Polizei und werden beim Containern erwischt. Wir sammeln weiter Pfand und haben am Ende genug zusammen, um unseren Schlafkomfort ein wenig zu verbessern. Außerdem bekommen wir Werkzeug in die Hand, der erste Schritt, um unseren Unterschlupf irgendwann ausbauen zu können.
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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: The Real Life Guys GmbH