Restaurant Impossible
Folge vom 18.10.2023: Texas Barbeque
44 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 6
Albaner George ist Gastronom mit Leib und Seele. Er führt das „Texas Cowboy Barbeque“ in Abilene, muss aber jährlich 30.000 bis 40.000 Dollar vom Ersparten dazu schießen und steht nun kurz vor der Pleite. Da er fast sein ganzes Leben im Lokal verbringt, bleibt kaum Zeit für Ehefrau und Familie, was für weitere Probleme sorgt. Als Starkoch Robert den staubigen, verqualmten Laden betritt, kann er nur hoffen, dass das Essen besser ist als das Interior. Doch weder Pork-Sandwich, noch Rindfleisch oder Backkartoffel sind der Hit, die Pasteten, Bohnen und Saucen katastrophal. Kein Gast würde hier wiederkommen.
Genre:Reality, Kochen
